Мирча Луческу больше не в больнице: в каком состоянии экстренер Шахтера и Динамо
- Мирча Луческу был выписан из больницы, но требует дальнейшего медицинского наблюдения из-за перенесенных сердечных проблем и гриппа.
- Румыния под руководством Луческу готовится к стыковым матчам отбора на чемпионат мира, в частности, игра с Турцией запланирована на 26 марта.
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу с начала года имеет проблемы со здоровьем. Из-за этого он уже дважды оказывался на больничной койке.
Бывший наставник Шахтера и Динамо не смог улететь на сборы клубов румынской лиги в Турцию. Теперь ему все же придется отправиться за границу – но с другой целью, пишет издание GSP.
Каково состояние здоровья Мирчи Луческу?
Румынские журналисты утверждают, что 80-летний коуч был выписан из больницы, но медики будут продолжать наблюдать за его состоянием.
С начала года Луческу успел перенести фибрилляцию предсердий с нарушением сердечного ритма и острый грипп с температурой до 39 градусов, который тоже плохо сказался на его больном сердце.
Тренеру советуют поехать в одно из зарубежных медицинских учреждений, чтобы пройти там комплексное обследование. Сейчас он размышляет над таким вариантом, учитывая, что матчи плей-офф отбора на чемпионат мира уже не за горами.
Какие матчи впереди у Луческу?
- Сайт УЕФА напоминает, что Румыния под руководством Мирчи Луческу участвует в стыковых матчах за право поехать на Мунидаль в США, Канаду и Мексику.
- Команда нашей страны-соседки попала в путь С и полуфинал проведет с Турцией. Это будет самый ранний матч плей-офф – он состоится 26 марта в 19:00 по Киеву, в то время как остальные поединки назначены на 21:45.
- В случае успеха сборная Румынии попадает на победителя пары Словакия – Косово. Обе игры подопечные Луческу проведут на выезде.