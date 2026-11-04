Маркевич выступил с заявлением о Ярмоленко

Мирон Маркевич оценил историческое бомбардирское достижение Андрея Ярмоленко в УПЛ. Кроме того, 75-летний специалист высказался по поводу удаления футболиста в матче с Кривбассом.

Легендарный украинский тренер не остался в стороне от рекорда капитана киевского Динамо. Своим мнением о выступлении опытного вингера он поделился в комментарии для "Футбол24".

Маркевич поздравил Ярмоленко с историческим рекордом

Мирон Маркевич отметил, что достижение Андрея Ярмоленко является вполне заслуженным. По словам специалиста, футболист долго шел к этой цели и продолжает служить примером для других игроков.

Тренер подчеркнул, что для таких результатов нужны годы упорного труда, постоянная работа над собой и поддержание хорошей физической формы.

Я его поздравляю, это серьезное достижение. Он заслужил это, ведь уже давно в футболе и, наверное, шел к этой цели. Сейчас он на вершине, и это пример для других футболистов: нужно долго играть, стараться, постоянно быть в форме. И возраст этому не помеха,

– заявил Маркевич.

Также специалиста спросили, не пора ли Ярмоленко после такого рекорда завершить профессиональную карьеру. Однако Маркевич отметил, что это личное решение футболиста, которое зависит от его самочувствия и желания продолжать играть.

Высказался о красной карточке Ярмоленко

Отдельно бывший тренер Металлиста и Днепра прокомментировал удаление Ярмоленко в матче против Кривбасса. Напомним, после того как Андрей забил исторический гол, он досрочно покинул поле из-за прямой красной карточки за грубый фол против соперника.

Маркевич не стал оправдывать опытного футболиста и согласился с решением арбитра.

Но это 100-процентная красная карточка, поэтому здесь не о чем говорить,

– категорично заявил тренер.

Напомним, Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины, забив свой 125-й гол в УПЛ. Он превзошел предыдущее достижение Максима Шацких. Капитана Динамо поздравил главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера.

Недавно также появилась информация, что Ярмоленко планирует завершить карьеру футболиста уже зимой.