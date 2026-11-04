Маркевич вийшов із заявою щодо Ярмоленка

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Легендарний український тренер не залишився осторонь рекорду капітана київського Динамо. Своєю думкою про виступ досвідченого вінгера він поділився в коментарі для "Футбол24".

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Маркевич привітав Ярмоленка з історичним рекордом

Мирон Маркевич відзначив, що досягнення Андрія Ярмоленка є цілком заслуженим. За словами фахівця, футболіст довго йшов до цієї мети та продовжує демонструвати приклад для інших гравців.

Тренер наголосив, що для таких результатів потрібні роки наполегливої праці, постійна робота над собою та підтримання хорошої фізичної форми.

Я його вітаю, це серйозне досягнення. Він заслужив на це, адже вже довго у футболі й, напевно, йшов до цієї мети. Зараз він на вершині, і це приклад для інших футболістів: потрібно довго грати, старатися, постійно бути у формі. Й вік цьому не завада– заявив Маркевич.

Також фахівця запитали, чи не час Ярмоленку після такого рекорду завершувати професійну кар'єру. Однак Маркевич зауважив, що це особисте рішення футболіста, яке залежить від його самопочуття та бажання продовжувати грати.

Висловився про червону картку Ярмоленка

Окремо екстренер Металіста та Дніпра прокоментував вилучення Ярмоленка в поєдинку проти Кривбаса. Нагадаємо, після того, як Андрій відзначився історичним голом, він достроково залишив поле через пряму червону картку за грубий фол проти суперника.

Маркевич не став виправдовувати досвідченого футболіста та погодився з рішенням арбітра.

Та це 100-відсоткова червона картка, тому тут немає про що говорити– категорично висловився тренер.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України, забивши свій 125-й гол в УПЛ. Він перевершив попереднє досягнення Максима Шацьких. Капітана Динамо привітав головний тренер збірної України Андреа Мальдера.

Нещодавно також з'явилася інформація, що Ярмоленко планує завершити кар'єру футболіста вже взимку.