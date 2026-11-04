Маркевич выступил с заявлением о Ярмоленко

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Легендарный украинский тренер не остался в стороне от рекорда капитана киевского Динамо. Своим мнением о выступлении опытного вингера он поделился в комментарии для "Футбол24".

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Маркевич поздравил Ярмоленко с историческим рекордом

Мирон Маркевич отметил, что достижение Андрея Ярмоленко является вполне заслуженным. По словам специалиста, футболист долго шел к этой цели и продолжает служить примером для других игроков.

Тренер подчеркнул, что для таких результатов нужны годы упорного труда, постоянная работа над собой и поддержание хорошей физической формы.

Я его поздравляю, это серьезное достижение. Он заслужил это, ведь уже давно в футболе и, наверное, шел к этой цели. Сейчас он на вершине, и это пример для других футболистов: нужно долго играть, стараться, постоянно быть в форме. И возраст этому не помеха– заявил Маркевич.

Также специалиста спросили, не пора ли Ярмоленко после такого рекорда завершить профессиональную карьеру. Однако Маркевич отметил, что это личное решение футболиста, которое зависит от его самочувствия и желания продолжать играть.

Высказался о красной карточке Ярмоленко

Отдельно бывший тренер Металлиста и Днепра прокомментировал удаление Ярмоленко в матче против Кривбасса. Напомним, после того как Андрей забил исторический гол, он досрочно покинул поле из-за прямой красной карточки за грубый фол против соперника.

Маркевич не стал оправдывать опытного футболиста и согласился с решением арбитра.

Но это 100-процентная красная карточка, поэтому здесь не о чем говорить– категорично заявил тренер.

Напомним, Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины, забив свой 125-й гол в УПЛ. Он превзошел предыдущее достижение Максима Шацких. Капитана Динамо поздравил главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера.

Недавно также появилась информация, что Ярмоленко планирует завершить карьеру футболиста уже зимой.