"Соскучился по сборной?": Маркевич заявил, что хочет вернуться к тренерской работе

Мирон Маркевич – один из главных кандидатов на должность рулевого национальной сборной. 75-летний специалист заявил, что успел соскучиться по работе.

После ухода Сергея Реброва тема нового наставника сборной Украины мгновенно стала главной в футбольном информационном пространстве. Мирон Маркевич в эфире УПЛ ТВ рассказал, что хочет вернуться к тренерской работе.

Что сказал Маркевич?

Экс-тренер Металлиста, Днепра и Карпат уже длительное время остается без работы. Сейчас Мирона Маркевича называются одним из претендентов на место у руля сборной Украины.

Есть ли силы работать? Все у меня нормально. Конечно, соскучился по работе, ведь почти 40 лет занимался этим,

– заявил специалист.

Ранее Мирон Маркевич отметил, что в УАФ с ним не контактировали по поводу работы в сборной Украины.

Почему снова заговорили о Маркевиче?

После отставки Реброва, которая состоялась 22 апреля, сборная Украины осталась без наставника. Сразу же в медиа начали активно обсуждать кандидатов, и Маркевич – среди главных вариантов.

75-летний специалист уже имеет опыт работы с национальной командой – в 2010 году он провел с ней четыре матча без поражений.

Легенда украинского футбола Йожеф Сабо ранее заявил, что Мирон Маркевич – оптимальный вариант для работы с национальной сборной Украины.

Несмотря на это, пока никаких реальных шагов в направлении его возвращения не сделано. И сам тренер четко дал понять: говорить о камбэке пока преждевременно.