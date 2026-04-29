"Я всегда готов": Маркевич о возможной работе со сборной Украины

Сейчас обсуждается, что после отставки Сергея Реброва с должности главного тренера сборной Украины ее, возможно, возглавит Мирон Маркевич. Реброва уволили из-за невыхода команды на чемпионат мира и серии неудачных матчей.

Многие бывшие футболисты, тренера и люди, связанные с футболом, считают, что тренером украинской сборной должен стать Маркевич. Сам экс-тренер прокомментировал возможность возглавить сборную в ютуб-канале "Футбольный Диван".

Возглавит ли Маркевич сборную Украины?

Комментарий был записан после благотворительного матча между ветеранами Динамо и звездами Волыни, который состоялся 26 апреля и в котором Маркевич принимал участие.

Маркевич спокойно отреагировал на вопрос о возможном назначении на должность рулевого национальной сборной.

Абсолютно спокойно. По крайней мере есть о чем поговорить сейчас людям,

– отметил тренер.

Он также отметил свою готовность.

Ну, вы мне такие вопросы задаете. Я всегда готов. Как оно будет – увидим,

– сказал Маркевич.

Он также вспомнил о давней мечте работать со сборной, добавив: "Ну, ничего, время покажет".

Многие люди считают, что возраст для тренерства слишком большой. Однако Маркевич призвал их приехать, посмотреть, побегать вместе с ним и убедиться, какой у кого возраст.

Что известно о Мироне Маркевиче?

Первый и единственный украинский тренер, который вывел Днепр в финал Лиги Европы в сезоне 2014/2015. По данным УЕФА, 27 мая 2015 года в финале Днепр встретился с испанской Севильей. Хотя Николай Калинич и Руслан Ротань забили по голу, днепряне проиграли со счетом 2:3.

В течение 9 лет (2005 – 2014) возглавлял Металлист, добыв шесть бронзовых и одну серебряную награду чемпионата Украины. В 2010 году был главным тренером национальной сборной Украины и остался единственным наставником в ее истории, который не потерпел ни одного поражения – три победы и одна ничья в четырех матчах.

Многократно возглавлял Карпаты, с которыми получил бронзовые медали чемпионата 1997/1998 и дважды выходил в финал Кубка Украины.

Кто может возглавить сборную?

На должность главного тренера сборной Украины рассматривают несколько кандидатур: среди них как украинские специалисты – Мирон Маркевич, Александр Шовковский, Руслан Ротань и Дмитрий Михайленко, так и зарубежные тренеры, в частности Паулу Фонсека и Андреа Мальдера.

Президент УАФ Андрей Шевченко поддерживает Мальдеру, тогда как большинство Исполкома отдает предпочтение тандему Маркевич – Лужный. Журналист Дмитрий Шпирко утверждает, что реально рассматривают только Маркевича и Мальдеру, а Игорь Беланов и Александр Хацкевич считают, что главный тренер должен быть украинцем.