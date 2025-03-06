Соединенные Штаты Америки прекратили поставлять оружие Украине и делиться разведывательными данными. Эту ситуацию прокомментировал бывший тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич, сообщает 24 Канал со ссылкой на SportoweFakty.

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Маркевич разочарован последними событиями

Он заявил, что не ожидал такого отношения к родной стране от 47-го президента США и его администрации. Опытного наставника возмущает, что происходит, в частности, манипуляции, к которым прибегает Дональд Трамп.

Нас бросили и выставили идиотами. Никто в Украине не ожидал такого отношения от президента США. Если не хотите помогать, скажите прямо. Настроение не самое лучшее, но что делать? Мы должны продолжать бороться. Хорошо, что Европа до сих пор существует. Мы не остались одни,

– сказал Маркевич.

Также Мирон Богданович высказался о тренерской карьере. Он вспомнил период работы в Карпатах во время полномасштабного вторжения и рассказал, окончательно ли оставил футбол:

Это была уже совсем другая работа, чем раньше. Матчи длились по несколько часов из-за опасений бомбардировок. Я сказал в клубе: пока хватит. Возможно, я вернусь когда-то к тренерской работе, я не говорю, что ушел окончательно. Но сейчас я нахожусь на востоке Украины. Теперь мне придется выполнить еще одну миссию. Футболу придется подождать, но это моя самая большая любовь.

Напомним, что немалое количество украинских звезд спорта отреагировало на словесную перепалку Трампа и Зеленского в Белом доме. К примеру, экс-игрок киевского Динамо Артем Кравец заявил, что гордится Президентом Украины и желает импичмента Трампу.