28 февраля в Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины. Во время общения между ними возникла острая дискуссия на повышенных тонах, пишет 24 Канал.

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Реакция Кравца на перепалку Зеленского и Трампа

Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины отреагировал на событие планетарного масштаба. В своем инстаграме он выразил полную поддержку Владимиру Зеленскому, а президенту США пожелал досрочного прекращения полномочий.

"Я очень сильно горжусь нашим президентом. Это еще одно подтверждение, что украинцы сделали правильный выбор.

А Трампу желаю как можно скорейшего импичмента, все равно он неизбежен", – написал Кравец.

Кравец прокомментировал конфликт Зеленского и Трампа / скриншот из инстаграма

Напомним, что слова поддержки Владимиру Зеленскому выразили украинские спортсмены: Жан Беленюк, Александр Зинченко, Ольга Харлан, Илья Забарный, Ярослава Магучих и многие другие.

А вот позиция Трампа нашла отклик у экс-чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри, который своим непредсказуемым поведением напоминает президента США.