В команду пришли аферисты, мне сделали предложение, – Маркевич

Мирон Маркевич возглавлял Карпаты пять раз, суммарно проведя на посту около 8,5 лет. Наибольших успехов он достиг во время первых каденций в 1992 – 1995 годах: команда выходила в финал Кубка Украины и получала бронзовые медали чемпионата.

В одном из своих интервью тренер рассказал о причинах своего ухода из клуба в 1999 году. Отрывок с этой частью сейчас активно распространяется сетью ТикТок.

Почему Маркевич покинул Карпаты?

По словам специалиста, причиной разрыва отношений с клубом стал приход нового руководства, которое планировало зарабатывать на махинациях с трансферами.

Новые владельцы откровенно заявили тренеру, что сам футбол их не интересует. Зато Маркевичу предложили схему по распродаже лидеров команды в обмен на финансовый процент.

Команда досталась каким-то прохожим аферистам. Мне откровенно сказали, что их футбол не интересует. Мне сделали предложение: "Если ты хочешь с нами работать, то мы продадим ключевых игроков, твои десять процентов от продажи",

– вспомнил Мирон Маркевич.

