Sport News 24 — В команду пришли аферисты, мне сделали предложение, – Маркевич
18 мая, 13:46
Александра Власова
Основные тезисы
  • Мирон Маркевич покинул "Карпаты" в 1999 году из-за нового руководства, которое хотело зарабатывать на трансферах, не интересуясь футболом.
  • Маркевичу предложили схему по распродаже ключевых игроков за финансовый процент, но он отказался работать в таких условиях.

Мирон Маркевич возглавлял Карпаты пять раз, суммарно проведя на посту около 8,5 лет. Наибольших успехов он достиг во время первых каденций в 1992 – 1995 годах: команда выходила в финал Кубка Украины и получала бронзовые медали чемпионата.

В одном из своих интервью тренер рассказал о причинах своего ухода из клуба в 1999 году. Отрывок с этой частью сейчас активно распространяется сетью ТикТок.

Почему Маркевич покинул Карпаты?

По словам специалиста, причиной разрыва отношений с клубом стал приход нового руководства, которое планировало зарабатывать на махинациях с трансферами.

Новые владельцы откровенно заявили тренеру, что сам футбол их не интересует. Зато Маркевичу предложили схему по распродаже лидеров команды в обмен на финансовый процент.

Команда досталась каким-то прохожим аферистам. Мне откровенно сказали, что их футбол не интересует. Мне сделали предложение: "Если ты хочешь с нами работать, то мы продадим ключевых игроков, твои десять процентов от продажи",
– вспомнил Мирон Маркевич.

Что известно о Мироне Маркевиче?

  • Он является рекордсменом украинской Премьер-лиги по количеству матчей в роли главного тренера, более 600 поединков.
  • Самой большой его победой стал выход Днепра в финал Лиги Европы УЕФА в 2015 году.
  • Его сын, Остап Маркевич, также выбрал тренерскую карьеру.
  • В 2010 году он возглавлял национальную сборную Украины, одержав три победы и одну ничью, не проиграв ни одного матча.
  • В 2023 году снова возглавил Карпаты, успешно выведя команду из Первой лиги в Премьер-лигу, но из-за разногласий по трансферной политике покинул клуб летом 2024 года.
  • Весной 2026 года СМИ активно обсуждали его возможное назначение тренером сборной Украины, однако возглавил команду итальянец Андреа Мальдера.

