Культовый для украинского футбола наставник Мирон Маркевич откровенно высказался об уровне выступлений украинских клубов на еврокубковой арене. Для сравнения легендарный тренер припомнил игру харьковского Металлиста.

Мирон Маркевич вспомнил нереализованный пенальти Шавьером в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. Тогда в сезоне-2011/2012 Металлист остановился в шаге от 1/2 финала турнира, пишет 24 Канал со ссылкой на Трибуна.

Что сказал Маркевич о выступлениях украинских клубов в еврокубках?

Этот пример харьковского клуба был приведен для того, чтобы сравнить с уровнем выступлений нынешних украинских представителей в еврокубках. Мирон Богданович рассказал, что украинскому болельщику нужно перетерпеть это время, когда наш футбол на таком уровне.

Бывший тренер львовских Карпат не скрывает своего отчаяния от игр украинских клубов в еврокубках. По мнению Маркевича, командам не хватает самоотдачи на футбольном поле.

Я смотрю очень много матчей. Когда чемпионат Украины, то еще не так заметно, потому что, в принципе, все команды почти равны. А вот когда играют в еврокубках – просто не хочется смотреть,

– заявил Маркевич.

29 августа украинские гранды украинские гранды узнали соперников в элитном раунде ЛК-2025/2026.

Шахтер будет играть против: Легии (Польша), Шемрока (Ирландия), Риеки (Хорватия), Абердина (Шотландия), Брейдаблика (Исландия) и Хамрун Спартанс (Мальта).

Динамо будет противостоять – Кристал Пэлес (Великобритания), Фиорентине (Италия), Зриньски (Босния и Герцеговина), Омонии (Кипр), Ноа (Армения) и Самсунспору (Турция).

Отметим, что ранее свой прогноз на выступления Динамо и Шахтера в ЛК в интервью Sport-express сделал Владислав Ващук.

По мнению бывшего защитника, у украинских клубов есть хорошие перспективы показать хороший результат в элитном раунде.

"Перспективы хорошие, но есть много факторов, которые надо учитывать. У нас идет война, у клубов тяжелая логистика, постоянные переезды. Смогут ли Динамо и Шахтер побороться за трофей? Ну, а почему нет? Грандов в Лиге конференций не так много, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы", – рассказывал Ващук.

Напомним, что Шахтер проведет свой стартовый матч 2 октября, когда сыграет против шотландского Абердина. Начало встречи – в 22:00 по Киеву. В эту же дату свой поединок 1-го тура проведет Динамо. Киевляне будут принимать английский Кристал Пэлас (старт – в 19:45 по киевскому времени).