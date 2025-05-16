"Нейтральная" теннисистка во время матча выругалась на тренера: позорное видео

В среду, 14 мая, состоялся четвертьфинальные матчи WTA 1000 в Риме. В одном из них Коко Гофф сыграла против "нейтральной" россиянки Мирры Андреевой.

Игра завершилась победой американской теннисистки по итогам двух сетов – 2:0. После поражения 18-летняя юная "звезда" из вражеской страны не сдержала эмоции, пишет 24 канал.

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Андреева показала себя

Матч между Коко Гофф и Миррой Андреевой оказался напряженным. Теннисистки не отпускали друг друга на большое расстояние по очкам. Однако у "нейтральной" россиянки сдали нервы.

Во время противостояния 18-летняя Андреева послала прямым текстом собственного тренера Кончиту Мартинес. После еще одной неудачной подсказки Мирра выругалась в сторону тренерского бокса: "Пошла на х**, пошла на х**".

Андреева выругалась на тренера: смотрите видео

Ранее фанаты освистали "нейтрального" российского теннисиста Даниила Медведева во время матча ATP 1000 в Риме.