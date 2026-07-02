Победительница "Ролан Гаррос" считалась одной из главных фавориток травяного "мейджора", однако ее путь к титулу завершился гораздо раньше, чем ожидалось. Поражение от действующей чемпионки турнира Барборы Крейчиковой стало настоящим ударом для молодой спортсменки, сообщает 24 Канал.

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Что случилось с Андреевой?

Мирра Андреева, выступающая в нейтральном статусе, но имеющая российский паспорт, сенсационно завершила выступление на Уимблдоне уже во втором круге. 19-летняя теннисистка уступила чешке Барборе Крейчиковой в трехсетовом поединке – 6:4, 5:7, 4:6.

В решающем сете Андреева отчаянно боролась за спасение матча и даже отыграла шесть матчболов на подаче соперницы. Однако переломить ход встречи ей так и не удалось.

После финального розыгрыша эмоции взяли верх. Россиянка швырнула ракетку, несколько раз ударила себя по голове, плакала на корте и эмоционально выражала недовольство у сетки.

Слезы не прекращались и на пресс-конференции

Во время общения с журналистами Андреева призналась, что ей будет непросто пережить такое болезненное поражение.

"Думаю, мне понадобится несколько дней", – добавила россиянка.

После этих слов теннисистка замолчала, закрыла лицо руками и расплакалась. Организаторы предложили ей салфетки и даже поинтересовались, не хочет ли она сделать паузу, однако спортсменка отказалась прерывать пресс-конференцию.

Впоследствии Андреева извинилась перед присутствующими и сказала, что после нескольких дней отдыха вернется к подготовке к хардовому сезону. В то же время она отметила, что пока не определилась со своим следующим турниром и планирует обсудить календарь выступлений со своей командой.

Эта неудача стала исторической: впервые с 2010 года обе финалистки "Ролан Гаррос" не смогли пройти дальше второго круга следующего Уимблдона. Ранее полька Майя Хвалинская, которая играла в финале французского мейджора, также досрочно покинула престижный турнир.