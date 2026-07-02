Переможниця Ролан Гаррос вважалася однією з головних фавориток трав'яного мейджора, однак її похід за титулом завершився значно раніше, ніж очікувалося. Поразка від чинної чемпіонки турніру Барбори Крейчикової стала справжнім ударом для молодої спортсменки, повідомляє 24 Канал.

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Що сталося з Андрєєвою?

Мірра Андрєєва, яка виступає у нейтральному статусі, але має російський паспорт, сенсаційно припинила боротьбу на Вімблдоні вже у другому колі. 19-річна тенісистка поступилася чешці Барборі Крейчиковій у трисетовому поєдинку – 6:4, 5:7, 4:6.

У вирішальній партії Андрєєва відчайдушно боролася за порятунок матчу та навіть відіграла шість матчболів на подачі суперниці. Проте переламати хід зустрічі їй так і не вдалося.

Після фінального розіграшу емоції взяли гору. Росіянка жбурнула ракетку, кілька разів вдарила себе по голові, плакала на корті та емоційно висловлювала невдоволення біля сітки.

Сльози продовжилися і на пресконференції

Під час спілкування з журналістами Андрєєва зізналася, що їй буде непросто пережити таку болісну поразку.

Думаю, мені знадобиться кілька днів, – додала росіянка.

Після цих слів тенісистка замовкла, закрила обличчя руками й розплакалася. Організатори запропонували їй серветки та навіть поцікавилися, чи не хоче вона зробити паузу, однак спортсменка відмовилася переривати пресконференцію.

Згодом Андрєєва вибачилася перед присутніми та сказала, що після кількох днів відпочинку повернеться до підготовки до хардового сезону. Водночас вона зазначила, що поки не визначилася зі своїм наступним турніром і планує обговорити календар виступів зі своєю командою.

Ця невдача стала історичною: вперше з 2010 року обидві фіналістки Ролан Гаррос не змогли пройти далі другого кола наступного Вімблдону. Раніше полька Майя Хвалінська, яка грала у фіналі французького мейджора, також достроково залишила престижний турнір.