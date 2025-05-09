В день реванша Усик – Дюбуа: легендарный "Пак Мэн" вернется на ринг в 46 лет

Легендарный Мэнни Пакьяо снова появится в ринге после четырехлетней паузы. Филиппинский боксер сразится в рамках вечера бокса, где главным событием станет бой между Себастьяном и Тимом Цзю.

Недавно появилась официальная дата проведения грандиозного мероприятия. Спортивное шоу запланировано на лето 2025 года, сообщает 24 канал со ссылкой на издание ESPN.

Читайте также Легендарный боксер, который был чемпионом мира в трех весовых категориях, будет драться в 53 года

Кто станет соперником Пакьяо

Мэнни Пакьяо вернется в профессиональный бокс в возрасте 46 лет. Соперником "Пак Мэна" станет Марио Барриос, который владеет чемпионским титулом в полусреднем весе по версии WBC.

Бой состоится в андеркарде реванша Фундора – Цзю. Место проведения вечера бокса арена T-Mobile в Лас-Вегасе, Соединенные Штаты Америки.

Интересно. Мэнни Пакьяо в последний раз дрался в 2021 году. Тогда легендарный филиппинский боксер единогласным решением судей уступил Йорденису Угасу. После чего "Пак Мэн" завершил карьеру, ведь баллотировался на пост президента Филиппин.

Слухи, которые ранее распространялись в сети, относительно даты поединка подтвердились. 46-летний филиппинец будет драться 19 июля 2025 года в день реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Карьера Мэнни Пакьяо в профи: