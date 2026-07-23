Какой может быть футбол, когда на твоей земле идет война, – комментатор Босянок

Известный украинский комментатор Денис Босянок высказал свое мнение по поводу мобилизации. Заместитель командира подразделения ПВО 40-й отдельной бригады морской пехоты подверг критике некоторых футболистов.

В интервью Tribuna Босянок заявил, что для него проблема мобилизации в Украине лежит не только в политической плоскости, но и в моральной. В частности, он не понимает своих коллег по цеху, которые продолжают комментировать футбольные матчи.

Известный комментатор раскритиковал спортсменов

"Например, не могу себе представить у микрофона сейчас, как я вижу многих. Какого черта вы там сидите? Я не могу представить себя тем, кто сейчас обслуживает футбол", – сказал военный.

Он добавил, что также не понимает футболистов, которые не пошли в армию. По мнению комментатора, это является показателем любви игроков к своей стране.

"То есть я понимаю, что они считают себя избранниками судьбы. Их, как мешки с деньгами, защищает клуб и, соответственно, государство. Единицы профессиональных футболистов, которые пошли в армию и воюют. А игроков международного уровня вообще почти нет. Это указывает на их моральный уровень, на уровень их любви к этой земле, на которой они выросли и которая им все дала. Война показывает, кто ты есть. Речь идет о существовании страны", – отметил Босянок.

Майор ПВО заявил, что не понимает, что в Украине может быть футбол, когда на ее территории идет война.

Какой футбол может быть в то время, когда на твоей земле находится враг и идет война. Я этого не понимаю – говорю искренне и откровенно от себя. По-другому просто не представляю, как можно говорить,

– сказал комментатор.

Босянок предположил, что спортсмены, вероятно, чувствуют себя комфортно во время войны.

"Например, я ужасно люблю рыбалку. С шести лет помню себя с удочкой. Но как сейчас можно ездить на рыболовные турниры? А наши рыболовы ездят на чемпионаты Европы и мира – их выпускают. В стране идет война, но им позволяют. То есть есть люди, которые это организуют. И спортсмены, наверное, чувствуют себя очень комфортно", – резюмировал военный.

Напомним, Владислав Ващук и Владислав Велетень, оба бывшие игроки Динамо, добровольно присоединились к украинским Силам обороны в ответ на российское вторжение.

Служба Велетеня в ВСУ длилась восемь месяцев, два из которых он провел на "нуле". На фронте футболист попал под обстрел, когда снаряд упал в 10 метрах от него.

Также в прошлом году были мобилизованы бывшие игроки Динамо Денис Гармаш и Артур Рудько.