В эксклюзивном интервью 24 Каналу Лищук рассказал, как баскетболисты ищут пути оставаться гражданскими. Некоторые из этих мер непосредственно влияют на тренировочный процесс.

Как происходит мобилизация в украинском баскетболе?

По словам Сергея Лищука, клуб, который сенсационно стал бронзовым призером чемпионата Украины, не обладает статусом, который бы позволил оформлять своим игрокам статус забронированного.

Конечно, есть проблемы. Если ты нигде не учишься, у тебя нет отсрочки или других законных оснований, будет сложно играть в баскетбол. Из-за этого многие игроки сейчас вообще исчезли из поля зрения, возможно где-то прячутся,

– заявил бывший баскетболист сборной Украины.

Лищук утверждает, что в некоторых случаях искать варианты бронирования помогает клуб, в других – Федерация баскетбола Украины.

Как баскетболисты бронируются от мобилизации?

Для того, чтобы продолжать играть в баскетбол, спортсмены вынуждены искать дополнительные работу или обучение, которые дают бронирование.

Это сказывается во время тренировочного процесса. Тот, кто работает, не может посещать две тренировки в день. Но нам не на что жаловаться. Хорошо, что вообще есть возможность играть в баскетбол и развиваться,

– говорит Лищук.

В БК Ривне двое баскетболистов даже работают учителями в школе, чтобы иметь возможность параллельно профессионально заниматься баскетболом, – это Дмитрий Тимощук и Евгений Коровяков.

