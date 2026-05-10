В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Ліщук розповів, як баскетболісти шукають шляхи залишатися цивільними. Деякі з цих заходів безпосередньо впливають на тренувальний процес.

Дивіться також "Це нонсенс і жах": Ліщук розкритикував баскетболістів з НБА, які не хочуть грати за Україну

Як відбувається мобілізація в українському баскетболі?

За словами Сергія Ліщука, клуб, який сенсаційно став бронзовим призером чемпіонату України, не володіє статусом, який би дозволив оформлювати своїм гравцям статус заброньованого.

Звісно, є проблеми. Якщо ти ніде не навчаєшся, в тебе немає відстрочки чи інших законних підстав, буде складно грати в баскетбол. Через це чимало гравців зараз взагалі зникли з поля зору, можливо десь ховаються,

– заявив колишній баскетболіст збірної України.

Ліщук стверджує, що в деяких випадках шукати варіанти бронювання допомагає клуб, в інших – Федерація баскетболу України.

Як баскетболісти бронюються від мобілізації?

Для того, щоб продовжувати грати в баскетбол, спортсмени змушені шукати додаткові роботу або навчання, які дають бронювання.

Це дається взнаки під час тренувального процесу. Той, хто працює, не може відвідувати два тренування в день. Але нам немає на що скаржитися. Добре, що взагалі є можливість грати в баскетбол і розвиватися,

– говорить Ліщук.

У БК Рівне двоє баскетболістів навіть працюють вчителями у школі, щоб мати змогу паралельно професійно займатися баскетболом, – це Дмитро Тимощук та Євген Коровяков.

Що ще розповів Сергій Ліщук про український баскетбол?

Сергій Ліщук виступив з різкою критикою на адресу тих баскетболістів NBA, які відмовлялися приїздити до розташування національної збірної України.

Зірка вітчизняного баскетболу поділився причинами, чому сам він так і не вирушив грати в американській лізі.

Ліщук відреагував на новину про те, що його колега В'ячеслав Кравцов стане учасником українського популярного шоу "Холостяк".