В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Ліщук розповів, як баскетболісти шукають шляхи залишатися цивільними. Деякі з цих заходів безпосередньо впливають на тренувальний процес.
Дивіться також "Це нонсенс і жах": Ліщук розкритикував баскетболістів з НБА, які не хочуть грати за Україну
Як відбувається мобілізація в українському баскетболі?
За словами Сергія Ліщука, клуб, який сенсаційно став бронзовим призером чемпіонату України, не володіє статусом, який би дозволив оформлювати своїм гравцям статус заброньованого.
Звісно, є проблеми. Якщо ти ніде не навчаєшся, в тебе немає відстрочки чи інших законних підстав, буде складно грати в баскетбол. Через це чимало гравців зараз взагалі зникли з поля зору, можливо десь ховаються,
– заявив колишній баскетболіст збірної України.
Ліщук стверджує, що в деяких випадках шукати варіанти бронювання допомагає клуб, в інших – Федерація баскетболу України.
Як баскетболісти бронюються від мобілізації?
Для того, щоб продовжувати грати в баскетбол, спортсмени змушені шукати додаткові роботу або навчання, які дають бронювання.
Це дається взнаки під час тренувального процесу. Той, хто працює, не може відвідувати два тренування в день. Але нам немає на що скаржитися. Добре, що взагалі є можливість грати в баскетбол і розвиватися,
– говорить Ліщук.
У БК Рівне двоє баскетболістів навіть працюють вчителями у школі, щоб мати змогу паралельно професійно займатися баскетболом, – це Дмитро Тимощук та Євген Коровяков.
Що ще розповів Сергій Ліщук про український баскетбол?
Сергій Ліщук виступив з різкою критикою на адресу тих баскетболістів NBA, які відмовлялися приїздити до розташування національної збірної України.
Зірка вітчизняного баскетболу поділився причинами, чому сам він так і не вирушив грати в американській лізі.
Ліщук відреагував на новину про те, що його колега В'ячеслав Кравцов стане учасником українського популярного шоу "Холостяк".