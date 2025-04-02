Скорее всего Салах останется в Ливерпуль. Недавно состоялись переговоры, которые приблизили пролонгацию контракта вингера с английским грандом, сообщает 24 канал со ссылкой на Foot Mercato.

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Останется ли Салах в Ливерпуль

Стало известно, что агент Мохаммеда Салаха провел переговоры с Ливерпулем, которые завершились довольно успешно.

Египетский вингер может остаться в составе "мерсисайдцев" еще на два года. Таким образом Салах проведет десять лет в английском гранде.

Детали относительно заработной платы неизвестны. Однако сообщают, что Ливерпуль готов удовлетворить потребности Мохаммеда Салаха.

В текущей кампании Мохаммед Салах сыграл в 43 матчах за Ливерпуль во всех турнирах. Египтянин имеет в своем активе 32 забитых мяча и 22 результативные передачи.