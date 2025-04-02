Скоріш за все Салах залишиться у Ліверпуль. Нещодавно відбулись перемовини, які наблизили пролонгацію контракту вінгера з англійським грандом, повідомляє 24 канал із посиланням на Foot Mercato.

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Чи залишиться Салах у Ліверпуль

Стало відомо, що агент Мохаммеда Салаха провів перемовини із Ліверпулем, які завершились доволі успішно.

Єгипетський вінгер може залишитись у складі "мерсисайдців" ще на два роки. Таким чином Салах проведе десять років у англійському гранді.

Деталі стосовно заробітної плати невідомі. Однак повідомляють, що Ліверпуль готовий задовольнити потреби Мохаммеда Салаха.

У поточній кампанії Мохаммед Салах зіграв у 43 матчах за Ліверпуль в усіх турнірах. Єгиптянин має у своєму активі 32 забитих м'ячі та 22 результативні передачі.