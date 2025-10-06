Накануне завершился групповой этап турнира, в котором "сине-желтые" финишировали на первом месте в своем квартете. После того, как были сыграны все матчи этой стадии турнира, подопечные Дмитрия Михайленка узнали первого соперника в раунде плей-офф, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Против кого сыграет Украина U-20 на ЧМ в плей-офф?

Перед последним игровым днем группового раунда список потенциальных соперников нашей команды сократился до двух сборных. "Сине-желтые" ожидали оппонента, который выйдет в плей-офф с третьего места своего квартета.

Им должна была стать Испания (в случае выхода в плей-офф третьих мест из групп E и F) или Австралия (если бы прошли третьи команды из квартетов D и E). В конце концов двумя худшими сборными по количеству очков, занявших третьи места, стали Австралия и Египет, которые покинули турнир.

Поэтому соперником Украины стали испанцы, которые в рейтинге третьих мест стали последней проходной командой. Они на групповом этапе набрали четыре зачетных балла в квартете с Марокко, Мексикой и Бразилией.

Отметим, что сборная Испании U-20 трижды играла в финалах чемпионатов мира на этом уровне. "Фурия Роха" в 1999 году стала чемпионом, а в 1985 и 2003 годах завоевала "серебро".

Матч Украина – Испания откроет программу раунда плей-офф на молодежном ЧМ среди команд U-20. Он состоится 7 октября и начнется в 22:30 по киевскому времени.

Сетка плей-офф для Украины U-20 на ЧМ

1/8 финала: Испания (7 октября, 22:30)

1/4 финала: Колумбия / Южная Африка (11 октября, 23:00)

1/2 финала: Чили / Мексика / Аргентина / Нигерия (16 октября, 02:00)

Матч за "бронзу" и финал молодежного чемпионата по футболу состоятся 18 и 20 октября соответственно.

Интересно. Украина в пятый раз подряд пробилась в плей-офф ЧМ среди команд U-20. По данным ФИФА, сейчас "сине-желтые" имеют серию из 14 матчей подряд без поражений в основное или дополнительное время на турнирах этого уровня, которая длится с 2005 года.

Как выступает сборная Украины U-20 на ЧМ-2025?