Украина узнала соперника в плей-офф на молодежном ЧМ по футболу: сетка соревнований до финала
- Сборная Украины U-20 сыграет с Испанией в плей-офф ЧМ, матч состоится 7 октября в 22:30 по киевскому времени.
- Украина пятый раз подряд пробилась в плей-офф ЧМ U-20 и имеет серию из 14 матчей без поражений в основное или дополнительное время, которая длится с 2005 года.
С 27 сентября в Чили продолжается чемпионат мира по футболу U-20. Участие в нем принимает и сборная Украины.
Накануне завершился групповой этап турнира, в котором "сине-желтые" финишировали на первом месте в своем квартете. После того, как были сыграны все матчи этой стадии турнира, подопечные Дмитрия Михайленка узнали первого соперника в раунде плей-офф, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.
Читайте также Украинский футболист забил на ЧМ-2025 через 30 секунд после выхода на поле: мощное видео
Против кого сыграет Украина U-20 на ЧМ в плей-офф?
Перед последним игровым днем группового раунда список потенциальных соперников нашей команды сократился до двух сборных. "Сине-желтые" ожидали оппонента, который выйдет в плей-офф с третьего места своего квартета.
Им должна была стать Испания (в случае выхода в плей-офф третьих мест из групп E и F) или Австралия (если бы прошли третьи команды из квартетов D и E). В конце концов двумя худшими сборными по количеству очков, занявших третьи места, стали Австралия и Египет, которые покинули турнир.
Поэтому соперником Украины стали испанцы, которые в рейтинге третьих мест стали последней проходной командой. Они на групповом этапе набрали четыре зачетных балла в квартете с Марокко, Мексикой и Бразилией.
Отметим, что сборная Испании U-20 трижды играла в финалах чемпионатов мира на этом уровне. "Фурия Роха" в 1999 году стала чемпионом, а в 1985 и 2003 годах завоевала "серебро".
Матч Украина – Испания откроет программу раунда плей-офф на молодежном ЧМ среди команд U-20. Он состоится 7 октября и начнется в 22:30 по киевскому времени.
Сетка плей-офф для Украины U-20 на ЧМ
- 1/8 финала: Испания (7 октября, 22:30)
- 1/4 финала: Колумбия / Южная Африка (11 октября, 23:00)
- 1/2 финала: Чили / Мексика / Аргентина / Нигерия (16 октября, 02:00)
Матч за "бронзу" и финал молодежного чемпионата по футболу состоятся 18 и 20 октября соответственно.
Интересно. Украина в пятый раз подряд пробилась в плей-офф ЧМ среди команд U-20. По данным ФИФА, сейчас "сине-желтые" имеют серию из 14 матчей подряд без поражений в основное или дополнительное время на турнирах этого уровня, которая длится с 2005 года.
Как выступает сборная Украины U-20 на ЧМ-2025?
- Подопечные Дмитрия Михайленка квалифицировались на турнир благодаря выходу команды U-19 в полуфинал Евро-2024.
- Групповой этап "сине-желтые" начали с победы над Южной Кореей со счетом 2:1.
- Во втором туре Украина сыграла вничью с Панамой (1:1).
- В заключительном матче этой стадии турнира наша сборная переиграла Парагвай (2:1), в этом поединке 90 минут на поле провел Кристиан Шевченко – сын легендарного Андрея Шевченка.