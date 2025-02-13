Матч во Франции завершился минимальной победой "орлов" со счетом 1:0. Украинский голкипер Анатолий Трубин оформил очередной клиншит в текущем сезоне.

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Хорошая оценка для Трубина

Анатолий Трубин получил высокую оценку от прессы за уверенную игру в матче против Монако в Лиге чемпионов. Украинский голкипер получил 7 баллов от популярного португальского издания A Bola, сообщает 24 канал.

Журналисты вспомнили лучшие моменты с участием Трубина в еврокубковой игре против монегасков.

Такова игра вратаря в большой команде – мало действий, но полная безопасность. "Я на месте", – будто сказал Трубин на девятой минуте, когда отразил удар Аклиуша. Он действовал хладнокровно, но был заряженным со старта матча. Мяч будто приклеивался к его перчаткам. Также он без проблем взял удар Головина на 42-й минуте,

– пишет издание.

В португальском издании также подчеркнули, что у Анатолия Трубина не было работы во второй половине игры. Украинский голкипер только наблюдал за матчем и действиями партнеров по команде.

Видеообзор матча Монако – Бенфика:

В текущей кампании Анатолий Трубин сыграл в 33 матчах за Бенфику. Всего украинский вратарь "орлов" пропустил 33 гола и совершил 15 клиншитов.