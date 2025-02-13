Матч у Франції завершився мінімальною перемогою "орлів" з рахунком 1:0. Український голкіпер Анатолій Трубін оформив черговий кліншит у поточному сезоні.

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Хороша оцінка для Трубіна

Анатолій Трубін отримав високу оцінку від преси за впевнену гру у матчі проти Монако у Лізі чемпіонів. Український голкіпер отримав 7 балів від популярного португальського видання A Bola, повідомляє 24 канал.

Журналісти пригадали найкращі моменти за участі Трубіна у єврокубковій грі проти монегасків.

Такою є гра воротаря у великій команді – мало дій, але повна безпека. "Я на місці", – ніби сказав Трубін на дев'ятій хвилині, коли відбив удар Акліуша. Він діяв холоднокровно, але був зарядженим зі старту матчу. М'яч ніби приклеювався до його рукавичок. Також він без проблем взяв удар Головіна на 42-й хвилині,

– пише видання.

У португальському виданні також підкреслили, що в Анатолія Трубіна не було роботи у другій половині гри. Український голкіпер лише спостерігав за матчем та діями партнерів по команді.

Відеоогляд матчу Монако – Бенфіка:

У поточній кампанії Анатолій Трубін зіграв у 33 матчах за Бенфіку. Всього український воротар "орлів" пропустив 33 голи та здійснив 15 кліншитів.