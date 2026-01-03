"Я не знаю его": тренер Бенфики смачно высмеял слухи об интересе к игроку сборной Украины

Украинский футболист Арсений Батагов добился неплохого прогресса за последний год. Игрок стал основным защитником Трабзонспора.

Благодаря его уверенной игре появилось немало информации об интересе к Батагову со стороны европейских команд. Правда, не все эти слухи правдивы, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Бенфики.

Действительно ли Моуринью хочет Батагова?

Недавно Sabah Spor рассказывало об интересе Бенфики к Арсению. СМИ писало, что в интересах Батагова лично заинтересован тренер "орлов" Жозе Моуринью.

Правда, сам португалец уже через день опроверг эту информацию. "Особенный" в присущем для себя стиле высмеял выдуманные слухи со стороны журналистов.

Не люблю говорить об игроках, которые не принадлежат нам. В последнее время появилось новое имя Балаков или Батаков. Честно говоря, я совсем не знаю этого игрока. Мне пришлось пойти и поискать информацию о нем. Я понимаю, как все работает, но хотя бы попробуйте быть немного более сбалансированными и говорить об именах, которые я знаю,

– заявил Моуринью.

Отметим, что в Бенфике уже выступают двое украинцев Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Сообщалось, что Трабзонспор готов продать Арсения за 40 миллионов евро.

Как сложилась карьера Арсения Батагова?