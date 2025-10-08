Британский боксер Мозес Итаума высказал свое очередное мнение относительно потенциального боя против Александра Усика. "Новый Майк Тайсон" сделал неожиданно смело заявление относительно вероятного противостояния.

20-летний боксер словацко-нигерийского происхождения заявил, что между тренировкой и боем с Александром Усиком выбрал бы первое. По мнению Мозеса Итаумы, поединок против непобедимого украинского чемпиона бы не дал ему ничего особенного, ведь Александр является бойцом другой эпохи, передает 24 Канал со ссылкой на Adam Smith – The Voice of Boxing.

Почему Итаума не спешит драться против Усика?

Также Итаума предположил, что говорили бы в прессе, если бы он потерпел поражение или одержал победу в потенциальном бою против Усика.

Мне кажется, что я не получу ничего особенного от этого боя, кроме того, что стану чемпионом мира. Все остальное - не будет ничего положительного. Если Усик меня победит, то будут говорить: "Почему Усик был на ринге с Мозесом Итаумой? Он же еще ребенок". И так далее. Но если я побежу Усика, то будут говорить: "Он будто постарел за одну ночь". Понимаешь, о чем я? Это как ловушка-22. Но я буду получать такую реакцию во всех боях,

– сказал Мозес.

Молодой британский боксер добавил, что получил такую же реакцию после боя с Диллианом Уайтом, в котором легко нокаутировал 37-летнего соперника.

Ранее британский журналист Адам Смит в комментарии talkSPORT Boxing рассказывал о желании Итаумы посетить следующий тренировочный лагерь Усика.

"Он хочет провести время в тренировочном лагере Александра, потому что это что-то невероятное, я такого не видел за все свое время в боксе. Методика тренировок Александра – уникальная, и я думаю, что Мозес, как левша и молодой боксер супертяжелого веса, который только набирает обороты, очень многому научится рядом с ним. Поэтому, как по мне – иди рядом с ним, набирайся опыта, но пока не стоит драться с ним", – сказал представитель СМИ.

Что известно о потенциальной битве Усик – Итаума?