Британський боксер Мозес Ітаума висловив свою чергову думку щодо потенційного бою проти Олександра Усика. "Новий Майк Тайсон" зробив несподівано сміливо заяву щодо ймовірного протистояння.

20-річний боксер словацько-нігерійського походження заявив, що поміж тренуванням та боєм із Олександром Усиком обрав би перше. На думку Мозеса Ітауми, поєдинок проти непереможного українського чемпіона б не дав йому нічого особливого, адже Олександр є бійцем іншої епохи, передає 24 Канал із посиланням на Adam Smith – The Voice of Boxing.

Чому Ітаума не поспішає битись проти Усика?

Також Ітаума припустив, що говорили б у пресі, якби він зазнав поразки чи здобув перемогу у потенційному бою проти Усика.

Мені здається, що я не отримаю нічого особливого від цього бою, окрім того, що стану чемпіоном світу. Все інше — не буде нічого позитивного. Якщо Усик мене переможе, то говоритимуть: "Чому Усик був на рингу з Мозесом Ітаумою? Він же ще дитина". І так далі. Але якщо я переможу Усика, то казатимуть: "Він ніби постарів за одну ніч". Розумієш, про що я? Це як пастка-22. Але я отримуватиму таку реакцію у всіх боях,

– сказав Мозес.

Молодий британський боксер додав, що отримав таку ж реакцію після бою із Ділліаном Вайтом, у якому легко нокаутував 37-річного суперника.

Раніше британський журналіст Адам Сміт у коментарі talkSPORT Boxing розповідав про бажання Ітауми відвідати наступний тренувальний табір Усика.

"Він хоче провести час у тренувальному таборі Олександра, бо це щось неймовірне, я такого не бачив за весь свій час у боксі. Методика тренувань Олександра – унікальна, і я думаю, що Мозес, як шульга та молодий боксер надважкої ваги, який тільки набирає обертів, дуже багато чого навчиться поруч із ним. Тож, як на мене – йди поруч із ним, набирайся досвіду, але поки не варто битися з ним", – сказав представник ЗМІ.

Що відомо про потенційну битву Усик – Ітаума?