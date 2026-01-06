Юристы пытаются спасти Мудрика: что может сыграть в пользу игрока Челси
- Адвокаты Михаила Мудрика пытаются смягчить наказание по допинговому делу, но пока не нашли убедительной версии.
- Спортивный адвокат Илья Скоропашкин считает, что юристы допустили ошибку, настаивая на открытии пробы "Б", вместо обоснования непреднамеренного характера нарушения.
Более года продолжается рассмотрение допингового дела футболиста Челси Михаила Мудрика. Адвокаты ищут версию, которая смягчит наказание для украинского игрока.
В течение 2025 года юристы Михаила Мудрика пытались выстроить стратегию защиты своего клиента. Однако пока они не нашли убедительную версию непреднамеренного попадания допинга в организм футболиста, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке.
Почему юристы не нашли версию, которая бы помогла Мудрику?
Михаил Мудрик дважды нарушал правила дорожного движения в Англии. Это значительно усложнило и без того непростую ситуацию.
Известный спортивный адвокат Илья Скоропашкин в интервью "Украинскому футболу" поделился своим мнением по поводу рассмотрения дела Мудрика. Он считает, что юристам нужно идти другим путем.
Когда говорят о том, что юристы "не смогли найти версию", это свидетельствует о фундаментально ошибочном понимании особенностей допингового дела. В таких делах адвокат не может искать или придумывать версии. Это опасный путь, который подтверждает фальсификацию доказательств и всегда приводит к отдельным, еще более строгим санкциям,
– рассказал адвокат.
Скоропашкин убежден, что команде Мудрика нужно было построить защиту на создании реальной картины событий. Юристы должны были грамотно обосновать непреднамеренный характер попадания запрещенного вещества в его организм. В таком случае срок дисквалификации удалось бы сократить.
Если нарушение было неумышленным, санкция может составлять два года или меньше. Если нарушение является умышленным, стандартная санкция – четыре года. Если спортсмен сотрудничает и добровольно признает нарушение, он может получить уменьшенную санкцию – три года,
– сказал Скоропашкин.
Какую ошибку допустили юристы Мудрика?
Представителям Мудрика в суде не нужно было настаивать на открытии пробы "Б". Это стратегическая ошибка, которую допустили юристы украинского футболиста. В противном случае Михаил мог рассчитывать на автоматическое сокращение отстранения до трех лет, а при отсутствии доказательств вины даже до меньших сроков.
Попытки выиграть время для поиска версии путем открытия пробы "Б" – это не верный путь, который всегда приводит к негативным последствиям,
– отметил Скоропашкин.
Когда Мудрик вернется на поле?
- Начиная с декабря 2024 года продолжается рассмотрение дела Михаила Мудрика. До сих пор не объявлен окончательный вердикт относительно срока дисквалификации игрока Челси.
- Издание Footmercato анонсирует возвращение Мудрика уже 17 января 2026 года. Вроде бы в этот день с украинца снимут все обвинения.
- Вокруг дальнейшей судьбы вингера циркулирует немало слухов. В услугах вингера заинтересованы Страсбур, Севилья и Бешикташ. Более того, лондонский Челси в недавней публикации ко дню рождения Мудрика намекнул, что продолжает рассчитывать на своего футболиста.