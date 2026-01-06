Юристи намагаються врятувати Мудрика: що може зіграти на користь гравця Челсі

Понад рік триває розгляд допінгової справи футболіста Челсі Михайла Мудрика. Адвокати шукають версію, яка пом'якшить покарання для українського гравця.

Упродовж 2025 року юристи Михайла Мудрика намагалися вибудувати стратегію захисту свого клієнта. Проте наразі вони не знайшли переконливу версію ненавмисного потрапляння допінгу в організм футболіста, повідомляє 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке.

Чому юристи не знайшли версію, яка б допомогла Мудрику?

Михайло Мудрик двічі порушував правила дорожнього руху в Англії. Це значно ускладнило і без того непросту ситуацію.

Відомий спортивний адвокат Ілля Скоропашкін в інтерв'ю "Українському футболу" поділився своєю думкою з приводу розгляду справи Мудрика. Він вважає, що юристам потрібно йти іншим шляхом.

Коли кажуть про те, що юристи "не змогли знайти версію", це свідчить про фундаментально хибне розуміння особливостей допінгової справи. У таких справах адвокат не може шукати чи вигадувати версії. Це небезпечний шлях, який підтверджує фальсифікацію доказів і завжди призводить до окремих, ще суворіших санкцій,

– розповів адвокат.

Скоропашкін переконаний, що команді Мудрика потрібно було побудувати захист на створенні реальної картини подій. Юристи мали грамотно обґрунтувати ненавмисний характер потрапляння забороненої речовини до його організму. У такому випадку термін дискваліфікації вдалося б скоротити.

Якщо порушення було ненавмисним, санкція може складати два роки або менше. Якщо порушення є умисним, стандартна санкція – чотири роки. Якщо спортсмен співпрацює і добровільно визнає порушення, він може отримати зменшену санкцію – три роки,

– сказав Скоропашкін.

Яку помилку допустили юристи Мудрика?

Представникам Мудрика в суді не потрібно було наполягати на відкритті проби "Б". Це стратегічна помилка, яку допустили юристи українського футболіста. У протилежному випадку Михайло міг розраховувати на автоматичне скорочення відсторонення до трьох років, а за відсутності доказів провини навіть до менших термінів.

Спроби виграти час для пошуку версії шляхом відкриття проби "Б" – це не вірний шлях, який завжди призводить до негативних наслідків,

– зауважив Скоропашкін.

