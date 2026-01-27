Допинг-дело Мудрика получило продолжение: что произошло

Украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик и дальше отстранен от футбола из-за допингового скандала, связанного с мельдонием. Проба "А" была взята еще в декабре 2024 года

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что пробу Б украинского футболиста открыли в июне 2025 года. Она оказалась положительной.

Цыганик о деле Мудрика: что известно?

Журналист сообщил, что футбольная ассоциация Англии вскоре примет официальное решение по этому делу, окончательный вывод ожидается в ближайшее время. По его словам, Михаил Мудрик может вернуться к соревнованиям примерно в декабре 2026 года, поэтому до конца сезона на поле его не увидим.

По мнению Игоря Цыганика, после вынесения вердикта начнется серьезная проблема для Украинской ассоциации футбола. По его словам, Челси, получив решение Английской футбольной ассоциации, может оспаривать его в судах. Если будет доказано, что Михаил Мудрик получил запрещенное вещество во время пребывания в лагере сборной Украины, все вопросы клуба будут адресованы к Украинской ассоциации футбола.

Что известно о допинговом скандале Мудрика?