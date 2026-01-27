Допинг-дело Мудрика получило продолжение: что произошло
- Проба "Б" Михаила Мудрика оказалась положительной, подтверждая наличие мельдония.
- Футболист может вернуться к соревнованиям в декабре 2026 года, а Челси может обжаловать решение в судах.
Украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик и дальше отстранен от футбола из-за допингового скандала, связанного с мельдонием. Проба "А" была взята еще в декабре 2024 года
Журналист Игорь Цыганык сообщил, что пробу Б украинского футболиста открыли в июне 2025 года. Она оказалась положительной.
Цыганик о деле Мудрика: что известно?
Журналист сообщил, что футбольная ассоциация Англии вскоре примет официальное решение по этому делу, окончательный вывод ожидается в ближайшее время. По его словам, Михаил Мудрик может вернуться к соревнованиям примерно в декабре 2026 года, поэтому до конца сезона на поле его не увидим.
По мнению Игоря Цыганика, после вынесения вердикта начнется серьезная проблема для Украинской ассоциации футбола. По его словам, Челси, получив решение Английской футбольной ассоциации, может оспаривать его в судах. Если будет доказано, что Михаил Мудрик получил запрещенное вещество во время пребывания в лагере сборной Украины, все вопросы клуба будут адресованы к Украинской ассоциации футбола.
Что известно о допинговом скандале Мудрика?
- В декабре 2024 года Футбольная ассоциация Англии объявила, что Мудрик не прошел допинг-тест: анализ А обнаружил у него запрещенное вещество, мельдоний, из-за чего его временно отстранили от участия в футбольных матчах.
- Результаты второй пробы (Б) также оказались положительными, что усиливает обвинения со стороны Футбольной ассоциации Англии.
- Пробу A взяли после матчей Мудрика за сборную Украины в ноябре 2024 года, при этом официально не сообщали, как именно запрещенное вещество попало в его организм.
- Из-за допингового инцидента Мудрик не выходил на поле за Челси с ноября 2024 года, а в новом сезоне его включили в заявку клуба без присвоения игрового номера. Номер "10" передали другому футболисту Коулу Палмеру, а полноценное возвращение Мудрика на поле зависит от окончательного решения Футбольной ассоциации Англии.
Во время сбора мочи образцы помещают в два отдельных контейнера. Образец "А" проходит первый тест, а если он оказывается положительным, футболист может по желанию попросить проверку пробы "Б" для подтверждения результата.
Михаил Мудрик в инстаграмі подтвердил, что его тест на допинг оказался положительным. Он заверил, что не употреблял запрещенных веществ, и пообещал рассказать все детали после завершения расследования, когда ситуация станет более понятной.