Допінг-справа Мудрика отримала продовження: що сталося
- Проба "Б" Михайла Мудрика виявилася позитивною, підтверджуючи наявність мельдонію.
- Футболіст може повернутися до змагань у грудні 2026 року, а Челсі може оскаржити рішення в судах.
Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик і далі відсторонений від футболу через допінговий скандал, пов'язаний із мельдонієм. Проба "А" була взята ще в грудні 2024 року
Журналіст Ігор Циганик повідомив, що пробу Б українського футболіста відкрили в червні 2025 року. Вона виявилася позитивною.
Циганик про справу Мудрика: що відомо?
Журналіст повідомив, що футбольна асоціація Англії незабаром ухвалить офіційне рішення у цій справі, остаточний висновок очікується найближчим часом. За його словами, Михайло Мудрик може повернутися до змагань приблизно в грудні 2026 року, тому до кінця сезону на полі його не побачимо.
На думку Ігоря Циганика, після винесення вердикту почнеться серйозна проблема для Української асоціації футболу. За його словами, Челсі, отримавши рішення Англійської футбольної асоціації, може оскаржувати його в судах. Якщо буде доведено, що Михайло Мудрик отримав заборонену речовину під час перебування в таборі збірної України, усі питання клубу будуть адресовані до Української асоціації футболу.
Що відомо про допінговий скандал Мудрика?
- У грудні 2024 року Футбольна асоціація Англії оголосила, що Мудрик не пройшов допінг‑тест: аналіз А виявив у нього заборонену речовину, мельдоній, через що його тимчасово відсторонили від участі у футбольних матчах.
- Результати другої проби (Б) також виявилися позитивними, що підсилює звинувачення з боку Футбольної асоціації Англії.
- Пробу A взяли після матчів Мудрика за збірну України у листопаді 2024 року, при цьому офіційно не повідомляли, як саме заборонена речовина потрапила в його організм.
- Через допінговий інцидент Мудрик не виходив на поле за Челсі з листопада 2024 року, а в новому сезоні його включили до заявки клубу без присвоєння ігрового номера. Номер "10" передали іншому футболісту Коулу Палмеру, а повноцінне повернення Мудрика на поле залежить від остаточного рішення Футбольної асоціації Англії.
Під час збору сечі зразки поміщають у два окремі контейнери. Зразок "А" проходить перший тест, а якщо він виявляється позитивним, футболіст може за бажанням попросити перевірку проби "Б" для підтвердження результату.
Михайло Мудрик в інстаграмі підтвердив, що його тест на допінг виявився позитивним. Він запевнив, що не вживав заборонених речовин, і пообіцяв розповісти всі деталі після завершення розслідування, коли ситуація стане зрозумілішою.