Журналіст Ігор Циганик повідомив, що пробу Б українського футболіста відкрили в червні 2025 року. Вона виявилася позитивною.

Дивіться також Футболісти Челсі шокували реакцією у день народження Мудрика

Циганик про справу Мудрика: що відомо?

Журналіст повідомив, що футбольна асоціація Англії незабаром ухвалить офіційне рішення у цій справі, остаточний висновок очікується найближчим часом. За його словами, Михайло Мудрик може повернутися до змагань приблизно в грудні 2026 року, тому до кінця сезону на полі його не побачимо.

На думку Ігоря Циганика, після винесення вердикту почнеться серйозна проблема для Української асоціації футболу. За його словами, Челсі, отримавши рішення Англійської футбольної асоціації, може оскаржувати його в судах. Якщо буде доведено, що Михайло Мудрик отримав заборонену речовину під час перебування в таборі збірної України, усі питання клубу будуть адресовані до Української асоціації футболу.

Що відомо про допінговий скандал Мудрика?