Какой же ты е**ан: Мудрик обругал блогера, принимавшего допинг 15 дней
- Блогер Максим Муха провел эксперимент с употреблением мельдония в течение 15 дней и опубликовал видео об этом.
- Футболист Михаил Мудрик негативно отреагировал на видео, назвав Муху неприличным словом в комментарии.
Известный украинский блогер Максим Муха совершил рискованный эксперимент с запрещенным мельдонием. Это очень не понравилось футболисту Челси Михаилу Мудрику.
Блогер Максим Муха несколько дней назад опубликовал скандальное видео на собственном ютуб-канале. В нем он утверждает, что в течение 15 дней употреблял милдронат, пишет 24 Канал.
Как Мудрик отреагировал на скандальное видео?
Блогер решил изучить действие запрещенного вещества на собственном организме. При этом Муха продолжал играть в матчах медиалиги.
Отметим, что действующим веществом милдроната является мельдоний. Именно этот допинг обнаружили в пробе игрока Челси Михаила Мудрика.
Видео, как Муха играл под допингом 15 дней
В видео Муха заявил, что Мудрик за этот препарат получил четырехлетнюю дисквалификацию. Однако это не соответствует действительности, ведь вердикт по делу Михаил до сих пор не вынесен.
В комментарии к видео залетел футболист Челси. Михаил не подбирал слов, обозвав блогера неприличным словом.
"Какой же ты е**ан", – написал в комментарии Мудрик.
Комментарий Мудрика под публикацией блогера / скриншот
Своего друга поддержал полузащитник Бенфики и сборной Украины Георгий Судаков. Он поставил красноречивый смайлик клоуна под видео.
Комментарий Судакова под скандальным видео / скриншот
Справка. С 1 января 2016 года милдронат запрещен для использования спортсменами. Его используют при болезнях сердца. Этот препарат распространен преимущественно в странах Восточной Европы. Среди фигурантов допинг-скандалов с мельдонием чаще всего встречаются российские спортсмены.
Что известно о допинговом скандале Мудрика?
- Напомним, что в декабре 2024 года стало известно о проваленном допинг-тесте Михаилом Мудриком. В пробе украинского футболиста обнаружили запрещенный мельдоний.
- Футболиста отстранили от тренировок с командой и запретили участвовать в матчах. Михаил сразу заявил, что не использовал этот препарат.
- Чтобы доказать свою невиновность, Мудрик прошел полиграф. Сейчас адвокаты украинца пытаются воссоздать хронологию событий, как именно в организм Мудрика попало запрещенное вещество.
- Игрок Челси пока ожидает окончательного приговора дисциплинарных органов. В худшем случае футболиста получит четырехлетнюю дисквалификацию.
- По информации ВВС, Украинская ассоциация футбола отрицает свою причастность к допинговому скандалу.