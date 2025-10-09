Відомий український блогер Максим Муха здійснив ризикований експеримент із забороненим мельдонієм. Це дуже не сподобалося футболісту Челсі Михайлу Мудрику.

Блогер Максим Муха кілька днів тому опублікував скандальне відео на власному ютуб-каналі. У ньому він стверджує, що впродовж 15 днів вживав мілдронат, пише 24 Канал.

Читайте також Знайшов нову дівчину, зустрівся з Срною: чим займається Мудрик після допінгу

Як Мудрик відреагував на скандальне відео?

Блогер вирішив вивчити дію забороненої речовини на власному організмі. При цьому Муха продовжував грати у матчах медіаліги.

Зазначимо, що діючою речовиною мілдронату є мельдоній. Саме цей допінг виявили у пробі гравця Челсі Михайла Мудрика.

Відео, як Муха грав під допінгом 15 днів

У відео Муха заявив, що Мудрик за цей препарат отримав чотирирічну дискваліфікацію. Проте це не відповідає дійсності, адже вердикт у справі Михайло досі не винесено.

У коментарі до відео залетів футболіст Челсі. Михайло не добирав слів, обізвавши блогера непристойним словом.

"Який же ти є**ан", – написав у коментарі Мудрик.

Коментар Мудрика під публікацією блогера / скриншот

Свого друга підтримав півзахисник Бенфіки та збірної України Георгій Судаков. Він поставив красномовний смайлик клоуна під відео.

Коментар Судакова під скандальним відео / скриншот

Довідка. З 1 січня 2016 року мілдронат заборонений для використання спортсменами. Його застосовують при хворобах серця. Цей препарат поширений переважно у країнах Східної Європи. Серед фігурантів допінг-скандалів з мельдонієм найчастіше зустрічаються російські спортсмени.

Що відомо про допінг скандал Мудрика?