Игрок Челси Михаил Мудрик уже более 10 месяцев находится вне футбола из-за проваленного допинг-теста. Однако талантливый футболист планирует попробовать свои силы в другом виде спорта.

В испанских СМИ появилась информация, что Михаил Мудрик хочет попробовать свои силы в легкой атлетике и принять участие в Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе. Впрочем, хорошую по замыслу мечту будет трудно реализовать на практике, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport-express.ua.

Сможет ли Мудрик выступить на Олимпиаде-2028?

И дело не в спринтерских способностях Михаила, которые не вызывают сомнения. Дело в том, что дисквалифицированный из-за допинга футболист не имеет права сменить вид спорта и соревноваться на международных турнирах. Об этом рассказал украинский спортивный юрист Илья Скоропашин.

Можно с уверенностью утверждать, что сценарий, описанный в статье авторитетного издания Marca, является нереалистичным. Причина в том, что антидопинговая система во всем мире построена на принципе универсальности, который делает невозможным избежание атлетом санкций путем изменения вида спорта,

– рассказал юрист.

Более того, в Антидопинговом кодексе ВАДА четко записано, что "ни один спортсмен или другое лицо, в отношении которого была применена Дисквалификация или Временное отстранение, не имеет права во время срока Дисквалификации или временного отстранения участвовать в любом качестве в соревнованиях или иной деятельности".

Таким образом, Мудрик не сможет изменить вид спорта и соперничать в легкой атлетике из-за допингового скандала.

Когда Мудрик вернется в футбол?