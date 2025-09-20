Мудрик хочет выступить на Олимпиаде: позволят ли футболисту сменить вид спорта
- Михаил Мудрик хочет выступить на Олимпиаде-2028 в легкой атлетике, но из-за дисквалификации за допинг это невозможно.
- Мудрик может вернуться в футбол весной 2026 года, если его дисквалификацию сократят до двух лет.
Игрок Челси Михаил Мудрик уже более 10 месяцев находится вне футбола из-за проваленного допинг-теста. Однако талантливый футболист планирует попробовать свои силы в другом виде спорта.
В испанских СМИ появилась информация, что Михаил Мудрик хочет попробовать свои силы в легкой атлетике и принять участие в Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе. Впрочем, хорошую по замыслу мечту будет трудно реализовать на практике, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport-express.ua.
Сможет ли Мудрик выступить на Олимпиаде-2028?
И дело не в спринтерских способностях Михаила, которые не вызывают сомнения. Дело в том, что дисквалифицированный из-за допинга футболист не имеет права сменить вид спорта и соревноваться на международных турнирах. Об этом рассказал украинский спортивный юрист Илья Скоропашин.
Можно с уверенностью утверждать, что сценарий, описанный в статье авторитетного издания Marca, является нереалистичным. Причина в том, что антидопинговая система во всем мире построена на принципе универсальности, который делает невозможным избежание атлетом санкций путем изменения вида спорта,
– рассказал юрист.
Более того, в Антидопинговом кодексе ВАДА четко записано, что "ни один спортсмен или другое лицо, в отношении которого была применена Дисквалификация или Временное отстранение, не имеет права во время срока Дисквалификации или временного отстранения участвовать в любом качестве в соревнованиях или иной деятельности".
Таким образом, Мудрик не сможет изменить вид спорта и соперничать в легкой атлетике из-за допингового скандала.
Когда Мудрик вернется в футбол?
- Михаил Мудрик провалил допинг-тест в декабре 2024 года. В пробе украинского футболиста был обнаружен запрещенный мельдоний.
- Игрок Челси добровольно прошел полиграф, чтобы доказать свою невиновность. Михаил настаивает, что сознательно не употреблял запрещенный препарат.
- В июне 2025 года Мудрика официально обвинили в нарушении антидопинговых правил. Футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация.
- По информации журналиста Игоря Цыганика, отстранение от футбола могут сократить до двух лет. При таком развитии событий Мудрик начнет тренировки весной 2026 года.
- Ранее сообщалось, что у Михаила Мудрика новый роман. Дисквалифицированный футболист влюбился в американскую певицу и блогера.