Пока неизвестно, сколько продлится бан, однако в худшем случае ему грозит отстранение на четыре года. Из-за этого футболист может пойти на очень неожиданный шаг в своей карьере, сообщает 24 Канал со ссылкой на Marca.

Каким спортом планирует заниматься Мудрик?

Игрок лондонского Челси может перейти, по крайней мере временно, в другой вид спорта. Михаил Мудрик хочет попробовать себя в роли спринтера.

Отмечается, что 24-летний футболист уже тренируется с национальной сборной по спринту под руководством легкоатлетов. Он серьезно относится к этому и имеет очень амбициозные цели.

Украинец хочет принять участие в Олимпийских играх-2028, которые состоятся в Лос-Анджелесе. Пока неизвестно, на какой дистанции будет соревноваться звездный игрок.

К слову. Мудрик всегда славился своей взрывной скоростью. В дебютном же матче за Челси он разогнался на 36,67 километра в час и постоянно попадал в рейтинги самых быстрых футболистов. В частности, аналитический портал Squawka зафиксировал, что в сезоне-2024/2025 украинец занял пятое место по этому показателю среди всех игроков АПЛ.

Напомним, что накануне у Михаила возникли проблемы со скоростью, но не собственной. Ему запретили на шесть месяцев управлять автомобилем из-за неоднократного превышения скорости во время вождения.

Что известно об отстранении Мудрика от футбола?