Наразі невідомо, скільки триватиме бан, проте в найгіршому випадку йому загрожує відсторонення на чотири роки. Через це футболіст може піти на дуже несподіваний крок у своїй кар'єрі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Marca.

Яким спортом планує займатися Мудрик?

Гравець лондонського Челсі може перейти, принаймні тимчасово, в інший вид спорту. Михайло Мудрик хоче спробувати себе в ролі спринтера.

Зазначається, що 24-річний футболіст уже тренується з національною збірною зі спринту під керівництвом легкоатлетів. Він серйозно ставиться до цього та має дуже амбітні цілі.

Українець хоче взяти участь в Олімпійських іграх-2028, які відбудуться в Лос-Анджелесі. Наразі невідомо, на якій дистанції змагатиметься зірковий гравець.

До слова. Мудрик завжди славився своєю вибуховою швидкістю. У дебютному ж матчі за Челсі він розігнався на 36,67 кілометра на годину та постійно потрапляв у рейтинги найшвидших футболістів. Зокрема, аналітичний портал Squawka зафіксував, що в сезоні-2024/2025 українець посів п'яте місце за цим показником серед усіх гравців АПЛ.

Нагадаємо, що напередодні в Михайла виникли проблеми зі швидкістю, але не власною. Йому заборонили на шість місяців керувати автомобілем через неодноразове перевищення швидкості під час водіння.

Що відомо про відсторонення Мудрика від футболу?