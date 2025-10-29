Мудрик существенно ограничил пользование своей инстаграм-страницей с почти 2 миллионами подписчиков. Однако фанаты все равно нашли странную активность на ней, сообщает 24 Канал.

На чем поймали Мудрика?

Как оказалось, Михаил является подписанным на аккаунт Bible.online. Этот ресурс является популярным аккаунтом с библейскими цитатами и мотивационными публикациями.

Однако канал является российским и ведется именно на языке оккупантов. К сожалению, похоже, что языковой вопрос не смущает талантливого украинского футболиста.

Мудрик известен своей религиозностью. На шее игрока набита татуировка со словами "Only Jesus", а сам игрок неоднократно говорил о вере как о главной опоре для его жизни и карьеры.



Мудрик подписался на российский религиозный паблик / фото скриншот

Кто из спортсменов зашкварился?

Этим поступком Михаил напомнил об известном боксере Василии Ломаченко. Несмотря на выступления под украинским флагом, спортсмен постоянно общается на вражеском языке, является сторонником пророссийской УПЦ МП и часто репостит религиозную пропаганду оккупантов.

Также в похожую историю недавно попал другой футболист сборной Украины и Шахтера Ефим Конопля. Его неосторожная активность в соцсетях привела к тому, что игрок поставил лайки под постами с украинофобом Владимиром Жириновским.

Кроме того, Ефим полюбил нарезку голов Романа Павлюченко и другие публикации с восхвалением России. Позже защитник извинился перед фанатами и присоединился к сбору Шахтера на помощь ВСУ.

