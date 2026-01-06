Мудрик вернется в Челси: клуб намекнул, что ждет украинца

Отстранение Михаила Мудрика от футбола продолжается уже более года. Однако в Лондоне, похоже, не собираются ставить на украинском игроке крест.

В день 25-летия Михаила Челси намекнул, что видит будущее своего 70-миллионного приобретения именно в составе "синих". Уверенность в Мудрике подчеркнул контраст с его партнером по команде, пишет 24 Канал со ссылкой на издание Goal.

Смотрите также Крутил роман с россиянкой и остался без прав: что известно о Мудрике, которого поймали на допинге

Что сделал Челси в день рождения Мудрика?

Лондонский клуб на своем официальном аккаунте в сети X поздравил Мудрика с днем рождения, показательно проиллюстрировав это фото в игровой форме.

Это могло бы показаться формальностью от медиа-команды лондонцев, если бы не случай, произошедший в декабре. Тогда Челси просто проигнорировал праздничный день для Рахима Стерлинга.

Англичанин, как и Мудрик, уже долгое время остается без игровой практики – но не из-за дисквалификации, а по чисто футбольным причинам. На скамейку запасных его посадил еще до своего увольнения экс-коуч "синих" Энцо Мареска.

Почему Мудрик нужен Челси?

Следующим тренером лондонского клуба, как ожидается, может стать Лиам Росеньер, который ныне работает со Страсбуром.

Он известен замечательным умением работать с молодыми игроками и достигать их быстрого прогресса. Поэтому Мудрик идеально подходит концепции обновленного Челси, к которому стремится руководство.

Что еще говорят о возвращении Мудрика в футбол?