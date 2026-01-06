Мудрик вернется в Челси: клуб намекнул, что ждет украинца
- Челси поздравил Михаила Мудрика с днем рождения на официальном аккаунте в сети X, в отличие от Рахима Стерлинга, которого проигнорировали.
- Ожидается, что новым тренером Челси может стать Лиам Росеньер, который умеет достигать быстрого прогресса таких талантливых молодых игроков как Мудрик.
Отстранение Михаила Мудрика от футбола продолжается уже более года. Однако в Лондоне, похоже, не собираются ставить на украинском игроке крест.
В день 25-летия Михаила Челси намекнул, что видит будущее своего 70-миллионного приобретения именно в составе "синих". Уверенность в Мудрике подчеркнул контраст с его партнером по команде, пишет 24 Канал со ссылкой на издание Goal.
Что сделал Челси в день рождения Мудрика?
Лондонский клуб на своем официальном аккаунте в сети X поздравил Мудрика с днем рождения, показательно проиллюстрировав это фото в игровой форме.
Это могло бы показаться формальностью от медиа-команды лондонцев, если бы не случай, произошедший в декабре. Тогда Челси просто проигнорировал праздничный день для Рахима Стерлинга.
Англичанин, как и Мудрик, уже долгое время остается без игровой практики – но не из-за дисквалификации, а по чисто футбольным причинам. На скамейку запасных его посадил еще до своего увольнения экс-коуч "синих" Энцо Мареска.
Почему Мудрик нужен Челси?
Следующим тренером лондонского клуба, как ожидается, может стать Лиам Росеньер, который ныне работает со Страсбуром.
Он известен замечательным умением работать с молодыми игроками и достигать их быстрого прогресса. Поэтому Мудрик идеально подходит концепции обновленного Челси, к которому стремится руководство.
Что еще говорят о возвращении Мудрика в футбол?
- Украинские инсайдеры утверждают, что вряд ли стоит рассчитывать на скорую развязку допингового дела Михаила: дисквалификация может продлиться минимум два года.
- Еще один вариант будущего украинца – аренда до Страсбура, который имеет тех же владельцев, что и Челси. В чемпионате Франции Мудрик мог бы набрать оптимальную форму в менее требовательных условиях.
- Сам вингер имеет хорошее настроение: в день рождения он выложил фото с новыми татуировками.