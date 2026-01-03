Челси определился с судьбой Мудрика после отстранения от футбола

Михаил Мудрик уже более года находится вне футбольного поля из-за допинг-скандала. Несмотря на все проблемы лондонский Челси до сих пор рассчитывает на украинского вингера.

Игрок сборной Украины Михаил Мудрик вскоре может вернуться в расположение команды. Лондонский клуб ожидает сокращения срока дисквалификации, сообщает 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.

Читайте также Мудрик теперь без тренера: Челси сенсационно уволил наставника, который сделал клуб чемпионом мира

Почему Челси рассчитывает на Мудрика?

Руководство "синих" продолжает верить в потенциал футболиста, за которого было заплачено 70 миллионов евро не считая бонусов. В клубе надеются, что Мудрик сможет восстановить форму и составить конкуренцию вингерам основного состава – Гарначо и Педро Нету.

Сейчас команда находится в значительно лучшем положении, чем три года назад, когда украинец только присоединился к Челси. Поэтому Мудрик, который уже адаптировался к Англии, сможет проявить свои лучшие качества. Лондонцы рассчитывают, что вскоре Михаилу позволят присоединиться к команде.

Справка. Михаил Мудрик стал игроком Челси 15 января 2023 года. Его контракт с "синим", по данным Transfermarkt, завершается 30 июня 2031 года. В составе лондонцев украинец сыграл 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 ассистов. Вместе с Челси Мудрик стал обладателем Лиги конференций 2024 – 2025.

Какова ситуация с дисквалификацией Мудрика?