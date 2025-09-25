Российский боксер Мурат Гассиев высказался об Александре Усике. Боец, выступающий под флагом Армении, предположил, кто бы мог нанести первое поражение абсолютному чемпиону мира из Украины.

По мнению Мурата Гассиева, любой боксер сумел бы нанести поражение Александру Усику. Российский боксер принял во внимание бойцов, которые есть среди 10-20 лучших в мире, передает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "Спорт-Экспресс"

Кто бы мог победить Усика по мнению Гассиева?

По его словам, иногда достаточно одного мощного удара, чтобы нанести сопернику поражение.

Любой, абсолютно любой. Кто-то из тех, кто входит в десятку, в двадцатку рейтинга. Парни весят более 100 килограммов. Можно просто пропустить один сумасшедший удар – и все. Каждый имеет шанс на победу, на чемпионский титул,

– сказал Гассиев.

По мнению россиянина, результат Усика говорит сам за себя, но Гассиев не исключает варианта, что в один момент все может кардинально измениться.

Также Гассиев предположил, возможно ли перебоксировать Усика. Мурат рассказал, что все зависит от подготовки, морального настроя и физической формы. Он не считает Александра неуязвимым боксером, которого невозможно одолеть.

К слову. Усик дрался против Гассиева 21 июля 2018 года в Москве. Украинский боксер победил россиянина по единогласному решению судей: 120-108 и 119-109 (дважды).

Отметим, что Усик потерял лидерство в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории по версии The Ring. Александра сбросил с вершины Теренс Кроуфорд, который 13 сентября 2025 года одолел Сауля Альвареса.

Что известно о Мурате Гассиеве?