Російський боксер Мурат Гассієв висловився про Олександра Усика. Боєць, який виступає під прапором Вірменії, припустив, хто б міг завдати першої поразки абсолютному чемпіону світу з України.

На думку Мурата Гассієва, будь-який боксер зумів би завдати поразки Олександру Усику. Російський боксер взяв до уваги бійців, які є серед 10-20 найкращих у світі, передає 24 Канал із посиланням на російське пропагандистське видання "Спорт-Експрес"

Хто б міг перемогти Усика на думку Гассієва?

За його словами, інколи достатньо одного потужного удару, аби завдати супернику поразки.

Будь-хто, абсолютно будь-хто. Хтось із тих, хто входить до десятки, до двадцятки рейтингу. Хлопці важать понад 100 кілограмів. Можна просто пропустити один божевільний удар – і все. Кожен має шанс на перемогу, на чемпіонський титул,

– сказав Гассієв.

На думку росіянина, результат Усика говорить сам за себе, але Гассієв не виключає варіанту, що в один момент все може кардинально змінитись.

Також Гассієв припустив, чи можливо перебоксувати Усика. Мурат розповів, що все залежить від підготовки, морального настрою та фізичної форми. Він не вважає Олександра невразливим боксером, якого неможливо здолати.

До слова. Усик бився проти Гассієва 21 липня 2018 року у Москві. Український боксер переміг росіянина за одноголосним рішенням суддів: 120-108 та 119-109 (двічі).

Відзначимо, що Усик втратив лідерство у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією The Ring. Олександра скинув з вершини Теренс Кроуфорд, який 13 вересня 2025 року здолав Сауля Альвареса.

Що відомо про Мурата Гассієва?