Мужская сборная Украины по биатлону получила награду за свое выступление в Нове-Место: милое видео

На официальных ресурсах Международного биатлонного союза завершилось голосование за лучшего биатлониста недели. На награду были выдвинуты четыре претендента, среди которых была и мужская сборная Украины.

Победителя выбирали болельщики путем голосования. Именно "сине-желтые" получили звание лучших биатлонистов недели по итогам этапа Кубка мира в Нове-Место, сообщает 24 Канал со ссылкой на IBU.

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Красивый жест от украинцев

Сборная Украины в составе Артема Тищенко, Виталия Мандзина, Антона Дудченка и Дмитрия Пидручного была отмечена за завоевание "бронзы" в эстафете, которая стала первой медалью для нашей страны за последние три сезона на этапах Кубка мира. Они в голосовании минимально опередили норвежку Ингрид Тандреволл, а также представителей Швеции Ханну Эберг и Себастьяна Самуэльссона.

Получив это приятное признание, украинские биатлонисты сделали очень красивый жест. Они решили разделить награду с другой номинанткой и записали видеообращение к Ингрид Тандреволл.

Наши сборники отметили ее замечательное выступление в спринте, где звездная норвежка завоевала первое "золото" в сложнейшем сезоне, в котором только в декабре перенесла операцию на сердце. Они поддержали свою коллегу и передали ей награду.

Вместе в нашей команде мы решили разделить этот приз с Ингрид, поскольку считаем, что она его очень заслуживает. Эта награда и для тебя, поскольку у тебя был очень сложный сезон, поэтому мы хотим еще тебя поддержать,

– сказал во время обращения Мандзин.

Обращение украинских биатлонистов к Тандреволл: смотрите видео

Напомним, что эта награда стала второй для Украины в сезоне. По итогам этапа Кубка мира в Оберхофе звание лучшего биатлониста недели получил Дмитрий Пидручный.