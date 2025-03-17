На Днепропетровщине произошла жуткая авария с участием бойцов MMA
- В ночь на 17 марта между Днепром и Кривым Рогом произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два 19-летних бойца MMA.
- Легковушка Dacia Logan столкнулся с двумя грузовиками, выполняя маневр обгона, что привело к гибели водителя и пассажира, а трое других получили травмы.
- Все пострадавшие были бойцами клуба "Ягуар" и возвращались с Открытого чемпионата области по смешанным единоборствам в Днепре.
В ночь на 17 марта между Днепром и Кривым Рогом произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли два бойца MMA.
Возле села Авдотовка Криворожского района легковушка Dacia Logan столкнулась с двумя грузовиками DAF и Scania. 19-летний водитель Dacia Logan, выполняя маневр обгона, не справился с управлением, пишет 24 канал со ссылкой на Общественное Днепр.
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Бойцы MMA погибли в ДТП
Легковое авто столкнулось с задней левой частью грузовика DAF, после чего продолжил движение по встречной полосе, где впоследствии столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом.
В результате полученных травм на месте погибли водитель Dacia и его 19-летний пассажир. Еще трое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Все они были бойцами ММА, воспитанниками клуба "Ягуар" и возвращались с Открытого чемпионата области по смешанным единоборствам, проходившего в Днепре.
Обоим погибшим ребятам было 19 лет.