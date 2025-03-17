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Sport News 24 Другие виды спорта На Днепропетровщине произошла жуткая авария с участием бойцов MMA
17 марта, 10:37
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На Днепропетровщине произошла жуткая авария с участием бойцов MMA

Валерия Фургалец
Основні тези
  • В ночь на 17 марта между Днепром и Кривым Рогом произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два 19-летних бойца MMA.
  • Легковушка Dacia Logan столкнулся с двумя грузовиками, выполняя маневр обгона, что привело к гибели водителя и пассажира, а трое других получили травмы.
  • Все пострадавшие были бойцами клуба "Ягуар" и возвращались с Открытого чемпионата области по смешанным единоборствам в Днепре.

В ночь на 17 марта между Днепром и Кривым Рогом произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли два бойца MMA.

Возле села Авдотовка Криворожского района легковушка Dacia Logan столкнулась с двумя грузовиками DAF и Scania. 19-летний водитель Dacia Logan, выполняя маневр обгона, не справился с управлением, пишет 24 канал со ссылкой на Общественное Днепр.

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Бойцы MMA погибли в ДТП

Легковое авто столкнулось с задней левой частью грузовика DAF, после чего продолжил движение по встречной полосе, где впоследствии столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом.

В результате полученных травм на месте погибли водитель Dacia и его 19-летний пассажир. Еще трое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Все они были бойцами ММА, воспитанниками клуба "Ягуар" и возвращались с Открытого чемпионата области по смешанным единоборствам, проходившего в Днепре.

Обоим погибшим ребятам было 19 лет.