В июне 2024 года Набиль Бенталеб перенес остановку сердца. Жизнь алжирского полузащитника Лилля удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи, пишет 24 Канал.
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Забил гол в первом из матче после остановки сердца
В больнице Бенталеба ввели в состояние искусственной комы. Во время операции футболисту установили кардиостимулятор-дефибриллятор для стабилизации сердечной деятельности.
После лечения Набиль мечтал вернуться на футбольное поле. Однако в Федерации футбола Франции опасались за его здоровье и не допускали к матчам.
Долгожданное возвращение состоялось 16 февраля. Бенталеб вышел на 76-й минуте встречи с Ренном на замену. На тот момент на табло стадиона были нули – 0:0.
На 80-й минуте матча алжирский хавбек забил гол в ворота Ренна. Радости футболиста не было предела. Он со слезами на глазах побежал к скамейке запасных, чтобы поблагодарить тренера и всю команду.
Видео эмоционального празднования гола Бенталеба
В итоге Лилль одержал победу со счетом 2:0. После поединка Бенталеба признали лучшим игроком матча.
Отметим, что из-за проблем со здоровьем Набиль пропустил восемь месяцев. У футболиста действует контракт с Лиллем до 30 июня 2026 года.