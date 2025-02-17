У червні 2024 року Набіль Бенталеб переніс зупинку серця. Життя алжирського півзахисника Лілля вдалося врятувати завдяки своєчасній медичній допомозі, пише 24 Канал.

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Забив гол у першому з матчі після зупинки серця

У лікарні Бенталеба ввели у стан штучної коми. Під час операції футболісту встановили кардіостимулятор-дефібрилятор для стабілізації серцевої діяльності.

Після лікування Набіль мріяв повернутися на футбольне поле. Однак у Федерації футболу Франції побоювалися за його здоров'я та не допускали до матчів.

Довгоочікуване повернення відбулося 16 лютого. Бенталеб вийшов на 76-й хвилині зустрічі з Ренном на заміну. На той момент на табло стадіону були нулі – 0:0.

На 80-й хвилині матчу алжирський хавбек забив гол у ворота Ренна. Радощі футболіста не було меж. Він зі сльозами на очах побіг до лави запасних, щоб подякувати тренеру та всій команді.

Відео емоційного святкування голу Бенталеба

У підсумку Лілль здобув перемогу з рахунком 2:0. Після поєдинку Бенталеба визнали найкращим гравцем матчу.

Зазначимо, що через проблеми зі здоров'ям Набіль пропустив вісім місяців. У футболіста діє контракт з Ліллем до 30 червня 2026 року.