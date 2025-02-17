Не смог сдержать слез: футболист Лилля, переживший остановку сердца, эмоционально отпраздновал гол

Во Франции, 16 февраля, состоялся матч Лиги 1 Ренн –Лилль. Героем поединка стал алжирский полузащитник "мастифов" Набиль Бенталеб.

В июне 2024 года Набиль Бенталеб перенес остановку сердца. Жизнь алжирского полузащитника Лилля удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи, пишет 24 Канал.

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Забил гол в первом из матче после остановки сердца

В больнице Бенталеба ввели в состояние искусственной комы. Во время операции футболисту установили кардиостимулятор-дефибриллятор для стабилизации сердечной деятельности.

После лечения Набиль мечтал вернуться на футбольное поле. Однако в Федерации футбола Франции опасались за его здоровье и не допускали к матчам.

Долгожданное возвращение состоялось 16 февраля. Бенталеб вышел на 76-й минуте встречи с Ренном на замену. На тот момент на табло стадиона были нули – 0:0.

На 80-й минуте матча алжирский хавбек забил гол в ворота Ренна. Радости футболиста не было предела. Он со слезами на глазах побежал к скамейке запасных, чтобы поблагодарить тренера и всю команду.

Видео эмоционального празднования гола Бенталеба

В итоге Лилль одержал победу со счетом 2:0. После поединка Бенталеба признали лучшим игроком матча.

Отметим, что из-за проблем со здоровьем Набиль пропустил восемь месяцев. У футболиста действует контракт с Лиллем до 30 июня 2026 года.