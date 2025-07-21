Украинская теннисистка в свой день рождения выиграла престижный турнир в Германии
- Надежда Киченок и Макото Ниномия выиграли турнир WTA 250 в Гамбурге, одержав победу в финале со счетом 2:1.
- Киченок добыла десятый титул на уровне Тура в свой день рождения.
В воскресенье, 20 июля, состоялся финал в парном разряде на турнире серии WTA 250 в Гамбурге. За трофей боролись Надежда Киченок / Макото Ниномия и Анна Бондар / Аранча Рус.
Это был лишь второй турнир для украинско-японского дуэта. Они впервые дошли до финала и сразу завоевали титул, сообщает 24 Канал.
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Как Киченок завоевала трофей в Гамбурге?
Поединок длился 1 час 37 минут. В нем Киченок и Нимония продемонстрировали невероятный характер и "выгрызли" победу, когда шансов уже оставалось очень мало.
Украинско-японская пара выиграла первый сет, но во втором не смогла закрыть игру. Поэтому судьба матча решалась на супертай-брейке, где венгерско-нидерландский дуэт был очень близок к триумфу.
Они имели преимущество 8:4, а затем двойной матчбол при счете 9:7. Однако Киченок и Ниномия не сдались и выиграли четыре подряд розыгрыша, завоевав первый совместный трофей.
Надежда Киченок / Макото Ниномия – Анна Бондар / Аранча Рус 2:1 (6:4, 3:6, 11:9)
Смотрите видеообзор победного матча для Надежды Киченок
Отметим, что Надежда Киченок завоевала свой юбилейный десятый титул на уровне Тура. Что интересно, это произошло в ее день рождения.
Справка. В одиночном разряде Украину на турнире в Гамбурге представляла Даяна Ястремская. Она дошла до полуфинала, где уступила Анне Бондар.
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