Будет ли Педриньо в сборной Украины: Ребров откровенно высказался о натурализации игрока Шахтера

Сборная Украины готовится к решающим матчам квалификации чемпионата мира-2026. Уже в конце марта станет известно, сыграет ли наша команда на Мундиале летом.

Накануне игр плей-офф в СМИ начали обсуждать возможную натурализацию иностранцев для сборной. Главный тренер национальной команды Сергей Ребров высказался на эту тему в программе Футбол 360.

Заинтересован ли Ребров в Педриньо?

Еще в конце января известный ресурс ESPN сообщил, что хавбек Шахтера Педриньо может принять украинское гражданство. По их информации, лично Сергей Ребров был заинтересован в натурализации бразильца и хочет его видеть в национальной команде.

Наставник сборной Украины долго не комментировал эту тему, но наконец впервые высказал свое мнение. С его слов понятно, что пока он не рассматривает Педриньо для нашей национальной команды.

Если у игрока есть украинский паспорт, тогда я могу его рассматривать как потенциального игрока сборной. Я не могу натурализовать игроков, тем более у меня контракт заканчивается через три месяца. Я не знаю, где я буду. Я не могу сейчас говорить, что я кого-то хочу натурализовать. Я считаю, что есть регламент. Пять лет игрок должен играть в Украине или в любой стране. Тогда у него есть шанс стать гражданином этой страны и играть за нее,

– заявил тренер.

"Пока что я считаю, что у Педриньо нет тех пяти лет. Поэтому должно быть желание Шахтера и в первую очередь желание игрока. Я считаю, что натурализация – это очень важный фактор для самого игрока. Ты меняешь гражданство, это не просто так, что вот тренер сборной или сборная или клуб захотел. Очень важно, чтобы это исходило от игрока, а не от национальной сборной", – резюмировал Ребров.

Что известно о Педриньо?

Отметим, что Педриньо стал игроком Шахтера летом 2021 года. "Горняки" потратили 18 миллионов евро за хавбека Бенфики. С началом полномасштабной войны игрок покинул клуб.

В течение двух лет бразилец играл в аренде за Атлетико Минейро, а в 2024-м вернулся в Шахтер. Всего в 79 матчах за "горняков" полузащитник оформил 11 голов и 17 ассистов. Контракт Педриньо с "горняками" действует до 2029 года.

