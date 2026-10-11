Чепурный переехал в Германию после успешного выступления на чемпионате Европы, где завоевал индивидуальное золото в опорном прыжке. По словам тренера, на выбор гимнаста повлияли не только изменения в атмосфере национальной команды, но и психологические последствия войны, пишет "Суспильне Спорт".

Почему Чепурный решил тренироваться за границей

После чемпионата Европы Назар Чепурный вместе с Геннадием Сартинским разработал план дальнейшей подготовки. Однако впоследствии спортсмен решил остаться за границей, поскольку его не устраивала атмосфера в украинской команде и отношение к тренировочному процессу.

Когда он посмотрел на обстановку в зале – что отношение и работа уже не те, и ребята работают не так, как раньше, – он сказал, что не может здесь тренироваться, потому что станет таким же. Поэтому ему лучше за границей,

– рассказал Сартинский.

Тренер также подчеркнул, что война и российские обстрелы серьезно влияют на эмоциональное состояние гимнаста.

Он все это очень остро ощущает и переживает, для него это непросто. Назвать главного тренера авторитетом для себя он не смог – тот просто ведет себя как интеллигентный человек, здоровается, выражает уважение, но не более того. Чтобы тренироваться, ребятам нужна идея, понимание, почему они это делают,

– отметил наставник.

Что известно о подготовке гимнаста к чемпионату мира

Ранее Чепурный заявлял, что " не может тренироваться в условиях траура в Украине ". Впоследствии гимнаст признал, что некорректно высказался об условиях подготовки.

По информации Сартинского, спортсмен продолжает получать зарплату в Украине. В то же время у тренера нет подтвержденных сведений о том, кто оплачивает пребывание гимнаста в Германии.

Чепурный готовится к чемпионату мира, который должен состояться с 17 по 25 октября в Нидерландах. В соревнованиях, вероятно, при пропустят российских спортсменов, которым не выдали визы.

На чемпионате Европы Назар Чепурный впервые в карьере завоевал индивидуальное "золото" и стал единственным украинцем, завоевавшим медаль на взрослом уровне.