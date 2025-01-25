Воспитанник Динамо, который зажигал в молодежной сборной Украины, покинул Англию ради Хорватии

Назарий Русин не смог найти себя в Сандерленде и завоевать место в старте. Новым этапом карьеры экс-игрока Динамо станет борец за чемпионство Хорватии.

Зимнее трансферное окно приближается к закрытию. Немало игроков сменили команды, среди них и украинцы. К примеру, Даниил Сикан перебрался из Шахтера в Трабзонспор.

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Минус один украинец в Англии

Также решил серьезно изменить свою жизнь и воспитанник Динамо Назарий Русин. 26-летний нападающий официально перебрался в хорватский клуб Хайдук, сообщает 24 Канал со ссылкой на клубную страницу в соцсети X.

Команда из Сплита арендовала украинца у английского Сандерленда до конца текущего сезона. Летом у Хайдука будет приоритетное право полноценно подписать Назария.

Видео презентации Русина:

Его контракт с Сандерлендом действует до 2027 года. Ранее украинец выступал за Динамо, Легию, Днепр-1, Черноморец и Зарю. На Туманный Альбион Русин перебрался летом 2023-го.

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"Черные коты" заплатили за форварда Зари 2,5 миллиона евро. За эти полтора сезона Назарий не смог завоевать место в основе, забив два гола в 32-х матчах.

Также Русин вызывался в национальную сборную Украины, но еще не дебютировал за нее. В молодежке Назарий забил 7 голов в 12-ти встречах. К слову, Хайдук бьется за чемпионство в Хорватии, клуб делит первое место с Риекой и на 4 балла опережает Динамо Загреб.